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Sidney Yeni Yıl Ejderha Teknesi Yarışı Başladı

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Üç gün sürecek Sidney Yeni Yıl Ejderha Teknesi Yarışları, Sidney'in Darling Limanı'nda başladı. Yarışlar Ejderha Yılı kapsamında düzenlenirken, Sidney'deki Çin Yeni Yılı kutlamalarının da finalini oluşturuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 16 Şubat 2024

1. Sidney Yeni Yıl Ejderha Teknesi Yarışı'ndan çeşitli görüntüler

Üç gün sürecek Sidney Yeni Yıl Ejderha Teknesi Yarışları, Cuma günü Sidney'in Darling Limanı'nda başladı. Yarışlar Ejderha Yılı kapsamında düzenlenirken, Sidney'deki Çin Yeni Yılı kutlamalarının da finalini oluşturuyor.

Yarışı organize eden Yeni Güney Galler Ejderha Tekneleri Birliği'ne göre, güney yarımkürede düzenlenenlerin en büyüklerinden biri olan geleneksel ejderha tekne yarışı, 40 yaşında. Yarışa, Avustralya'nın dört bir yanından ve yurtdışından 3.000'den fazla kişi katılıyor.

"Sidney Darling Limanı'nda düzenlenen Sidney Çin Yeni Yılı Ejderha Teknesi Festivali'ndeyiz. Bu harika bir etkinlik. Hafta sonu boyunca 3.500'den fazla kişi kürek çekecek. Yarışma, geleneksel Çin etkinliğinden esinlense de Avustralya'ya özgü bir dokunuşu da var. Avustralyalıların bu sporu sevdiğini düşünüyorum, bu herkesin yapabileceği bir spor. Teknedeki herkes en az diğerleri kadar katkıda bulunuyor. Öne çıkan tek bir kişi yok. Başarılı olmak için herkesin katkıda bulunması gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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