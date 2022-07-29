Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu

Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu Ağrı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.

 - Güncelleme:

Sıcaktan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu

AĞRI - Ağrı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar nehre girerek hem serinledi hem de balık tuttu.

Ağrı'da bir süredir etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Murat Nehri'ne girerek aynı zamanda balık tutmanın keyfini çıkardı. Nehre attıkları ağlardan kilolarca balık çıkaran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Balık tutmanın kendisi için bir hobi olduğunu söyleyen Yılmaz Acar, "Boş zamanlarımı balıklarla değerlendiriyorum. Gelip balık tutuyorum. Bu benim için bir hobi zaten. Götürüp evde yiyoruz. Yaklaşık 6 kilo balık tuttuk. Bazen götürüp komşulara dağıtıyoruz. Sıkılınca gelip balık tutuyorum." ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Murat Nehri Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title