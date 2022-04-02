SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU

TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 27 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, Konyaaltı sahiline akın etti.

Ramazan ayının ilk günü Antalya, güneşli bir havayla güne başladı. Öğle saatlerinde 27 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yaz günlerini anımsattı. Ramazan nedeniyle Konyaaltı sahili turistlere kaldı. Antalyalılar zaman geçirmek için park ve bahçelere giderken, turistler denize girip güneşlenerek nisan güneşinin tadını çıkardı. Turist çocuklar da dağlardan gelen su yataklarının denizle buluştuğu noktalarda taşlardan mini barajlar yaparak oynadı.

Sahilde turistlerin oluşturduğu kalabalığı fırsat bilen balon satıcıları da balonlarını satmak için çaba harcadı. (DHA)