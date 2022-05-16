Shanghai, 15 Bölgede Kovid'in Topluluk İçinde Yayılmasının Önüne Geçti - Haberler

SHANGHAİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde Pazartesi günü salgın önleme ve kontrol hakkında düzenlenen bir basın toplantısında verilen bilgiye göre, şehrin 16 bölgesinin 15'inde Kovid-19'un topluluk içinde yayılmasının önüne geçildi. Basın toplantısında, halen "kapalı yönetim bölgelerinde" yaşayan insan sayısının 1 milyondan fazla olmadığı ve salgının etkin biçimde kontrol altına alındığı kaydedildi. 24 milyondan fazla nüfusu olan megakentteki belediyenin sağlık komisyonu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre kentte Pazar günü 69 doğrulanmış yerel yolla bulaşmış Kovid-19 vakası ve 869 yerel semptom göstermeyen vaka kayıtlara geçti.

Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, Shanghai'ın önümüzdeki dönemde salgın kontrol çalışmalarını üç aşamaya bölerek planladığını söyledi. Zong'a göre, Shanghai üç aşama boyunca, yeni bildirilen enfeksiyonların sayısında bir düşüş görmeye devam edecek ve bu toplulukların yeniden açılmasına kadar "kapalı yönetim bölgeleri" ve "kısıtlayıcı kontrol alanları" aralığını kademeli olarak en aza indirecek, 1 Haziran'dan ayın ortasına kadar standart salgın önleme ve kontrol önlemleri ile şehir genelinde normal üretim ve yaşam düzenini tamamen geri getirecek ve salgının yeniden canlanmasını kesinlikle önleyecek.

Demiryolu yetkilileri ise Pazartesi gününden itibaren Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu ve Shanghai Tren İstasyonu'ndaki gelen ve giden trenlerin sayısını kademeli olarak artıracak ve kademeli olarak normal çalışmaya devam edecek. Ardından, Shanghai kentine iç hat uçuşları da kademeli olarak yeniden başlatılacak. Bu arada, Shanghai ayrıca iş, eğitim ve üretimin aşama aşama yeniden başlamasını teşvik edecek.

Xinhua / Güncel