Sezai Temelli'den Şimşek ve Karahan'a Eleştiri: "Her Ayın 3'üncü Günü Bu İkili, Muhteşem Parodilerle Halkın Karşısına Çıkıyorlar"

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı ikilisini izliyoruz. Her ayın 3'üncü günü bu ikili muhteşem parodilerle halkın karşısına geçip adeta kendileri eğleniyorlar, halkı aldatıyorlar. Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor, bu ikiliden muhteşem haberlerle geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na enflasyon rakamını soruyorlar, 'Bilgim yok' diyor. Bilgisi olması gereken şahıs bilgisiz. Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. 'Elma ile armudu karıştırmıyoruz, kırmızı elma, yeşil elma...' Bu kadar gayri ciddi, ciddiyetsiz iki zat ve hiçbir tahminleri tutmuyor. Sayın Şimşek'in bir özelliği var, hiçbir tahmini tutturamama özelliği. Enflasyon rakamları ile ilgili yapmış olduğu hiçbir tahmin tutmadı" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen olaylarda hayatını kaybeden partili üyelerin isimlerini andı.

Temelli, "Yasin Börü'nün üzerinden siyaset yaptılar ve bir kumpas davası yarattılar. Oysa 54 kişi ölmüştü, bunlardan 47'si HDP'liydi. Bunların katillerine dair bir soruşturma söz konusu mu, hayır. Sadece Yasin Börü davasında insanlar yargılandı ve o davanın da nasıl bir yargılama olduğu bütün çıplaklığıyla ortada. Bu kumpas davasından dolayı bizim eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve MYK üyelerimiz hala cezaevinde, hala tutsaklar" diye konuştu.

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değinen Temelli, şunları söyledi:

"Bugün Orta Doğu inanılmaz bir yangın yeri. 7 Ekim aynı zamanda bir yıl önce başlayan İsrail saldırılarının da yıl dönümü. 42 bine yakın insan Gazze'de katledildi. Bugün Lübnan'da 2 bine yakın insan yaşamını yitirmiş durumda. İsrail saldırıları devam ediyor. Oysa çıkış yolu belliydi. Eğer Türkiye çözüm sürecinde ısrar edebilseydi, çözüm sürecini ilerletebilseydi barış siyaseti bölgede hakim olabilseydi, barışın hinterlandı Orta Doğu'yu kapsayabilseydi İsrail'in bu fütursuz saldırıları hayata geçemezdi. Filistin halkının da İsrail halkının kurtuluşu da aslında halkların ortak kaderinde saklı.

"Sınırımızın ötesinde bir savaş var ama Türkiye'de her şey güllük gülistanlık mı"

Türkiye barışta ısrar etmek yerine, son 10 yıldır adeta bölgede savaşı körükleyen bir yerden hareket ediyor. Kapalı oturum yapılacakmış, bize bilgi verilecekmiş. Sanki saklı bir şey var. Her şey dünyanın gözü önünde olup bitiyor zaten. Türkiye'nin izlediği siyaset de çok açık bir şekilde ortada. Afrin'de ortada, Serekaniye'de ortada. Bu siyasetle yol almak mümkün değil. Türkiye siyasetinin sıkıştığı yer de burası. Bu siyasi kriz sadece bölgeyle sınırlı da kalmıyor. Hani sınırımızın ötesinde bir savaş var ama Türkiye'de her şey güllük gülistanlık mı? Bütün bu yaşananların ağır bedeline Türkiye emekçileri, kadınları, çocukları katlanmaya devam ediyor.

"Meclis'te hiçbir şey araştırılmıyor"

Her gün biz bir yanıyla büyük bir savaşın içerisindeyiz. Toplumsal barışı bile nasıl var edeceğimizi bilemez hale geldik. Narin, katledildi. Narin'in katledilmesine dair araştırma önergesi verdik, AKP- MHP oylarıyla reddedildi. Bu klişe haline geldi. Muhalefetten gelen her türlü araştırma önergesine karşı biz bu cümleyi duyuyoruz. Meclis'te hiçbir şey araştırılmıyor.

"Bu iktidar çocuk düşmanıdır"

Bu iktidar çocuk düşmanıdır. Çocuklar katledildiğinde bir duyarlılık görmememizin nedeni de bu. Bakın eğitim yılı başlayalı daha bir ay olmadı, okullarda sorunlar dağ gibi. Gidin sokakta velilerle konuşun size durumun vahametini en çıplak şekilde anlatsınlar. O çocuklar kirli ortamlarda eğitim almaya çalışıyorlar. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş grip salgını var. Bu kadar grip salgını neden oluyor? Sağlık verileriyle karşılaştırdığınızda okullardaki hijyen koşulların olmamasıyla bire bir örtüştüğünü görürsünüz."

"Her cinayetten sonra açıklama şu, hastaydı, alkollüydü, sinirliydi..."

Temelli, 2024 yılında 292 kadının katledildiğine işaret ederek, "Her cinayetten sonra açıklama şu; 'hastaydı, alkollüydü, sinirliydi.' Alkol kullanım oranı hastalıklara baktığımızda, dünyanın her yerinde alkol kullanımı var ama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kadın katledilmiyor. O yüzden Türkiye'deki kadın cinayetleri politiktir. Bu iktidarın zihniyetinin sokağa yansımasıdır" diye konuştu.

"Her ayın 3. günü muhteşem parodilerle halkın karşısına çıkıyorlar"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Temelli, şunları söyledi:

"En vahim tablolardan biri de ekonomik alanda yaşanıyor. Baktığımız zaman gerçekten parodi var karşımızda. Geçmişte ikili parodiler vardı. Ateş böcekleri gibi... Şimdi Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı ikilisini izliyoruz. Her ayın 3'üncü günü bu ikili muhteşem parodilerle halkın karşısına geçip adeta kendileri eğleniyorlar, halkı aldatıyorlar. Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor, bu ikiliden muhteşem haberler geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı'na enflasyon rakamını soruyorlar, 'Bilgim yok' diyor. Bilgisi olması gereken şahıs bilgisiz. Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. 'Elma ile armudu karıştırmıyoruz, kırmızı elma, yeşil elma...' Bu kadar gayri ciddi, ciddiyetsiz iki zat ve hiçbir tahminleri tutmuyor. Sayın Şimşek'in bir özelliği var, hiçbir tahmini tutturamama özelliği. Enflasyon rakamları ile ilgili yapmış olduğu hiçbir tahmin tutmadı. Sene sonu hesapları 38'den başladı 48'e geldi, senenin sonunda 58 olacak. Çünkü enflasyonun gerçek nedenini doğru yerde aramıyorlar. Şimşek sermayenin bakanı olduğu için, emekçi düşmanı olduğu için hala asgari ücretin üzerine yükleniyor."