Seyit Torun, Giresun'da: "Ataşehir'e Operasyon Yaptılar Akılları Sıra. Bulamazsınız Kardeşim. Bizde Bulamazsınız. Siz Kendinize Bakın.

Haber: BERKAY VAROL – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun'da; " Ataşehir'e operasyon yaptılar akılları sıra. 21 arkadaşımızı gözaltına aldılar. 10 yıl önceki defterleri karıştırıp, karıştırıp; ne buluruz diye çalışıyorlar. Bulamazsınız kardeşim. Bizde bulamazsınız. Siz kendinize bakın. Siz lekelisiniz. Siz bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Giresun'un Tirebolu ilçesinde Tirebolu Meydan Düzenleme Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Torun, şunları söyledi:

"Çok değerli belediye başkanlarımız, bu hizmetlerini, Anadolu'nun her bir köşesine vermeye çalışıyor… Bizim belediyelerimiz gerçekten her türlü imkansızlığa rağmen, yoğun bir çalışma içerisinde. İktidarın her türlü engellemesi, kamu kaynaklarını kapatmasına rağmen onlar büyük bir mücadele içinde. Onlar başardıkça, bu ceberut yapı onları mahküm etmeye çalışıyor. Ama asla yılmayacağız, diz çökmeyeceğiz.

Ataşehir'e operasyon yaptılar akılları sıra. 21 arkadaşımızı gözaltına aldılar. 10 yıl önceki defterleri karıştırıp, karıştırıp; ne buluruz diye çalışıyorlar. Bulamazsınız kardeşim. Bizde bulamazsınız. Siz kendinize bakın. Siz lekelisiniz. Siz bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz.

Zor günlerden geçiyoruz. Her yerde yangın var. Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in rakamlarına göre yüzde 57. Siz buna inanıyor musunuz? Bunların işi gücü kandırmaca, yalan dolan. Dün TMO'ya fındık sattırdılar. 61-62 lira olan fındığı 55 liraya düşürdüler. Gene birilerine, yabancı sermayeye para kazandırdılar. Gene üreticinin hakkını çaldılar. Üreticinin hakkını çalanlara gereken cevabı verecek miyiz? Haramilerin saltanatını bitireceğiz. Millet İttifakı olarak halkın iktidarını göreve getireceğiz.

Bizim hiçbir belediye başkanımıza dokunamayacaksınız. Ekrem Bey'i, 'elini arkadan bağladın' diye, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaptığı işlerden dolayı…. Hepsi aklanmış. Hepsi soruşturulmuş defalarca. Bulamadıkça karıştırıyorlar. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şey bulamazlar. Çünkü o, 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyor. O herkesin yanında, herkesin ağabeyi."

Torunun açıklamasının ardından meydan düzenleme projesinin açılışı yapıldı.