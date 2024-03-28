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Seydişehir Kaymakamı öğrencilerle iftar programında buluştu

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Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesi yurtta kalan öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Bakkal, ramazan ayının gerek ülke, gerekse tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Bakkal, iftar yemeğini almak için öğrencilerle aynı sıraya girdi.

Yemek boyunca öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Bakkal, öğrencilerle eğitimleri, dersleri ve gelecek hayalleri hakkında sohbet ederek, derslerinde ve sınavlarında başarı diledi.

Kaymakam Bakkal'a proğramda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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