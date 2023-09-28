Seydişehir'de tohum eleme tesisi hizmet vermeye başladı

Seydişehir'de belediyenin yaptırdığı tohum eleme tesisi hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal fabrika alanında gazetecilere yaptığı açıklamada,7 bin 480 metrekarelik alanda faaliyet verecek projenin içerisinde yer alan tohum eleme tesisinin makinelerinin çalıştırıldığını söyledi.

Tohum kurutma, eleme, paketleme tesisinde kabak çekirdeği, fasulye, nohut ve ayçiçeği elemesinin yapılabildiğini aktaran Başkan Tutal, "Seçim vaatlerimizde bulunan projelerimizin hepsini tamamladık. Hepsinin şu an çalışmaları sona erdi veya çok az bir kısmı kaldı. Hemen her alanda Seydişehir'imize ilk olma özelliği taşıyacak olan projelerimizi hayata geçirirken bu projelerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.