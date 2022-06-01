Serik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı - Haberler

Serik ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında resim ve el işi ürünleri sergisi açıldı.

Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahrettin Canlı, yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin okullarla sınırlı kalmayıp, hayatın her alanında 7 den 77'ye her yaşta sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biri olduğunu vurgulayan Canlı, hayat boyu öğrenmenin önemine işaret etti.

Protokol üyeleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve ATASEM kursiyerlerinin hazırladığı sergiyi gezdi.