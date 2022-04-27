Senegalli nişancıların öyküsü Cannes Film Festivali'nde gösterilecek

Bu yıl 75'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde, Fransız ordusunda zorla askere alınan Senegalli bir asker ve babasının yaşamının konu edildiği "Tirailleurs (Nişancılar)" isimli filmin gösterimi yapılacak.

Fransa'nın Cannes kentinde 17 Mayıs'ta başlayacak festivalin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regarde) bölümü, Senegal asıllı Fransız aktör Omar Sy'nin başrölünü oynadığı Tirailleurs filmi ile açılacak.

Sy de Instagram hesabından filmin afişini paylaşarak, "Festivalde bu filmi, bu hikayeyi paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Ardennes ve Senegal'in Podor kentinde geçen yıl çekimi tamamlanan filmin yönetmen koltuğunda Fransız Mathieu Vadepied oturuyor.

Film, 1917'de, 17 yaşındaki oğlu zorla Fransız ordusuna alınan ve akabinde oğlunu kurtarmak için cepheye giden Senegalli Bakary Diallo'nun hikayesini anlatıyor.

Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar

Fransa'nın en eski sömürgesi Senegal, 1895'ten 1946'ya kadar Fransız Batı Afrikası içinde yer aldı.

Fransa, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye sömürgelerinden birçok Afrikalı asker yolladı.

Afrikalı askerler arasında en kalabalık grubun Senegalliler olduğu biliniyor ve bu askerler "Senegalli nişancılar ( Tirailleurs Senegalais)" ismiyle anılıyor.

Afrikalı tarihçiler, büyük çoğunluğu cephede zorla savaştırılan ve çoğu Senegalli olan Afrikalı askerlerin, Fransa'nın Alman işgalinden kurtulmasında çok önemli rolü olduğunu belirtiyor.

Fransa Savunma Bakanlığı verilerine göre, Birinci Dünya Savaşında 200 bin Senegalli savaştı ve bunlardan 30 bini cephede öldü ya da esir düştü.

Senegalli nişancıların Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı zorla ve kandırılarak savaştırıldığı da biliniyor.