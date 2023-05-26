Selim'de muhtarlar ve çiftçiler bilgilendirildi

Selim'de 'Bitki Besleme ve Gübreleme' bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı. Bitki besleme ve gübrelemenin önemi anlatıldı ve bitki besin elementi eksiklikleri, gübreleme yöntemleri ve bitkisel üretimde gübrelemenin önemi hakkında bilgi verildi.

Selim'de "Bitki Besleme ve Gübreleme" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kars'ın Selim ilçesinde Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, bitki besleme ve gübrelemenin önemini anlattı.

Toplantı daha sonra ilçe tarım mühendislerinin sunumlarıyla devam etti. Toplantıda bitki besin elementi eksiklikleri, gübreleme yöntemleri ve bitkisel üretimde gübrelemenin önemi hakkında bilgi verildi.

Bitki besleme konusunda Selim'de tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte değerlendirildi.

Köy ve mahalle muhtarları ile Selimli üreticilerimizin katılım gösterdiği toplantı üreticilerin soru, görüş ve önerileri ile sonlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, "Bitki Besleme ve Gübreleme" bilgilendirme toplantısına iştirak ederek katkı veren tüm katılımcılara teşekkür etti. - KARS