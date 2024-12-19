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Selçuk Özdağ'dan Asgari Ücret Açıklaması: Yüzde 60 Enflasyon, 30 Bin TL Teklif Edilmeli

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Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL asgari ücret teklifini doğru bulduğunu belirtti. Enflasyon oranının yüksek olduğunu vurgulayan Özdağ, asgari ücretin 30 bin TL civarında olması gerektiğini savundu. Ayrıca, hükümetin sivil toplum ve medya ile iş birliği yaparak bu rakamın hayata geçmesi için adımlar atması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira olarak açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili, "Türk-İş'in rakamını doğru buluyorum. Bu rakam doğrudur ama bu rakamın tecelli etmesi için ne yapmamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Hem siyaset kurumu olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de medya olarak neler yapmamız gerekiyor? Hükümeti sıkıştırmamız gerekiyor" dedi.

Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL olarak açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Özdağ, şunları söyledi:

"İnsanlar enflasyon karşısında eziliyorlarsa çare nedir"

"Geçen sene 11 bin lira civarında olan bir asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Bugün gelinen noktada TÜİK'in yüzde 47'lik enflasyon rakamlarına göre bu 17 bin 2 liranın alım gücü 11 bin 500 liraya tekabül ediyor. Yani yeniden 2023 yılının asgari ücret düzeyine doğru evrildik. Peki TÜİK'e göre enflasyon yüzde 47 ise, aynı zamanda ENAG ve İTO'nun enflasyon oranları daha yüksek. Ortalamasını aldığımız zaman yüzde 60 oranında bir enflasyon var Türkiye'de. 17 bin liranın üzerine yüzde 60 koyduğumuz zamanda 30 bin civarında olması gerekiyor. Türk-İş'in açıkladığı 29 bin 583 lirayı da yuvarlarsak, 30 bin teklif etmesini makul karşılıyorum ama eğer bu olmazsa ne yapacaklar mesela? Üç büyük sendika Meclis'te her partinin grubunu ziyaret ettiler. Burada kendi düşüncelerini de söylemişlerdi ama bugüne kadar fikirlerini açıklamadılar. Rakam söylememişlerdi ilk defa bir rakam ile karşı karşıyayız. Bu rakamı açıkladınız ve diyelim ki bu rakam olmadı. Ne yapacaksınız? Müeyyideniz nedir, bu insanlar enflasyon karşısında eziliyorlarsa çare nedir?

"6 ay sonra bir kez daha güncelleme yapılmalıdır"

30 bin lira yapmayacaklar. 24-25 bin lira civarında bir rakam karşımıza çıkacak göreceksiniz. 6 ay sonra ne olacak enflasyon. Bu yüzde 47 enflasyon veya 3'ünün ortalamasını aldığımız zaman yüzde 60 enflasyon oranı 6 ay sonra ne olacak, onu da bilmiyoruz. Türkiye'de enflasyonun artmaması için hiçbir neden yok. Neden? Türkiye'ye yatırımcı gelmiyor. Türkiye'nin yatırımcıları da paralarını burada tutup yeniden yatırıma vermiyorlar. Yurt dışına çıkartıyorlar ve aynı zamanda bizim ihraç ürünlerimiz yani madenlerimiz, aynı zamanda turizmimiz; inanç turizmimiz, kültür turizmimiz, deniz turizmimiz aynı zamanda sağlık turizmimize baktığımızda bir de tarıma baktığımızda buraların artmadığını görüyoruz. Ben Manisalıyım. Yurt dışına ihraç ettiğimiz sebze ve meyvelerin çeşitli ilaçlar nedeniyle Türkiye'ye iade edildiğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin itibarını sarsıyor aynı zamanda yurt dışına gönderdiğimiz bu ihraç ürünlerinde  bile insan sağlığını tehdit edici ilaç maddeleri varsa o zaman Türkiye'nin tamamının sağlığı tehlikede demektir. Peki Türkiye'nin bu kadar geriye gittiği bir ortamda, cari açığın arttığı bir ortamda, borçların çok büyük boyutlara çıktığı bir ortamda 550 milyar dolar iç ve dış borcumuz var. Böyle bir iklimde enflasyon artacaktır. 6 ay sonra bir kez daha güncelleme yapılmalıdır.

"TÜRK-İŞ'in rakamını doğru buluyorum"

Ben TÜRK-İŞ'in rakamını doğru buluyorum. Bu rakam doğrudur ama bu rakamın tecelli etmesi için ne yapmamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Hem siyaset kurumu olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de medya olarak neler yapmamız gerekiyor; hükümeti sıkıştırmamız gerekiyor. Peki burada iş adamları zor duruma mı düşsünler? Düşmesinler onlar da işçi çıkarmasınlar. Ne yapılması gerekir o zaman? Çok şeylerde sübvanse eden hükümet, zaman zaman çok büyük vergileri siliyorlar. Zaman zaman gözlemliyoruz burada davetiyeli ihaleler üzerinden. Zaman zaman Sayıştay'a çıkarmış oldukları fonlar üzerinden biz bunları görüyoruz. Hükümet bu vergiyi sübvanse etmelidir. En azından yarısını hükümet, iş adamlarından üzerinden alarak asgari ücret vergisinin yarısını ödemelidir."

Selçuk Özdağ'dan Asgari Ücret Açıklaması: Yüzde 60 Enflasyon, 30 Bin TL Teklif Edilmeli
Kaynak: ANKA / Güncel
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