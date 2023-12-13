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Şehit Teğmen Eril Alperen Emir, son yolculuğuna uğurlandı (2)

13 Aralık 2023 17:32 Güncelleme: 17:33 Abone Ol

'YİNE ÖLMEDİN' MESAJITörene katılan bazı şehit yakınları, Şehit Eril Alperen Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yine ölmedim' sözleri nedeniyle yakalarına 'Yine ölmedin, vatan sağ olsun' yazılı fotoğraflar astı.