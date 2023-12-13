Üye Girişi
Haberler

Şehit Teğmen Eril Alperen Emir, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Güncelleme:
Abone Ol

'YİNE ÖLMEDİN' MESAJITörene katılan bazı şehit yakınları, Şehit Eril Alperen Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yine ölmedim' sözleri nedeniyle yakalarına 'Yine ölmedin, vatan sağ olsun' yazılı fotoğraflar astı.

'YİNE ÖLMEDİN' MESAJI

Törene katılan bazı şehit yakınları, Şehit Eril Alperen Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yine ölmedim' sözleri nedeniyle yakalarına 'Yine ölmedin, vatan sağ olsun' yazılı fotoğraflar astı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tören Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title