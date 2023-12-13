Şehit Teğmen Eril Alperen Emir, son yolculuğuna uğurlandı (2)
'YİNE ÖLMEDİN' MESAJITörene katılan bazı şehit yakınları, Şehit Eril Alperen Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yine ölmedim' sözleri nedeniyle yakalarına 'Yine ölmedin, vatan sağ olsun' yazılı fotoğraflar astı.
'YİNE ÖLMEDİN' MESAJI
Törene katılan bazı şehit yakınları, Şehit Eril Alperen Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yine ölmedim' sözleri nedeniyle yakalarına 'Yine ölmedin, vatan sağ olsun' yazılı fotoğraflar astı.