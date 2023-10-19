Şehit çocukları ile harp-vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp-vazife malulleri ve çocuklarına toplamda 200 milyon 500 bin TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp-vazife malulleri ve çocuklarına toplamda 200 milyon 500 bin TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. Bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 öğrencimize toplam 200,5 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacak. İlköğretimde öğrenim görenlere 7.646,94 TL, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11.470,41 TL, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15.293,88 TL ödeme, 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum" dedi.