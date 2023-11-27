Seçil Erzan bizzat rakam vermiş! İşte Türkiye'nin konuştuğu fondan Fatih Terim'in elde ettiği milyonlarca dolarlık kar

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müştekilerden İsmail İbrahim Çağlar soruşturma aşamasındaki ifadesinde, "Seçil Erzan, bu fondan Fatih hocanın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'Fatih Terim Fonu' olarak andığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Müştekilerden İsmail İbrahim Çağlar'ın ifadesine göre Seçil Erzan, fonu " Fatih Terim Fonu" olarak andığını söylerken, Terim'in bu fondan 20 milyon dolar kar elde ettiğini söyledi. Diğer müştekilerden Nurettin Gözaçan ise Erzan'ın masasının üzerinde görünür şekilde Fatih Terim imzalı evrakları olduğunu söyledi.

"FATİH TERİM İLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA FİNANSAL İŞLEM YAPTIM"

Seçil Erzan'ın 3 Mayıs 2023'de Savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. 2012 yılından itibaren Terim'in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim. Terim'in finansal danışmanı bendim. Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı. Fon vaat ettiğim insanlara 'yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Fatih Terim gibi insanların bu fona yatırım yaptıklarını, bu fonun 30-45 günlük vadeleri olduğunu, vade bitiminde yüzde 20, 30, 40'lara varan paralar kazanılacağını vaat ettim" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON DOLAR KAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Müştekilerden İsmail İbrahim Çağlar Savcılıktaki ifadesinde, "Seçil Erzan bana eğer kenarda duran, kullanmadığım bir meblağ varsa bankanın çok yüksek kazançlı kapalı, gizli bir fonunun olduğunu, buradan çok yüksek bir getiri elde edebileceğimi, Galatasaray takımının eski teknik direktörü Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Fatih hocanın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'Fatih Terim Fonu' olarak andığını, ayrıca pek çok Galatasaraylının, ünlü futbolcunun ve tanınmış ismin de yine bu fondan yararlandıklarını söyledi. hemen o sırada Fatih Terim'i aramak istedim ancak, şüpheli bunun kesinlikle bir 'forex' işlemi olmadığını, bankanın yüksek mevduatı olan özel müşterilere yönelik kapalı bir fonu olduğunu, söz konusu kapalı ve gizli fondaki meblağların haricen takibinin de mümkün olmadığını, Fatih Hoca'nın da gizli/kapalı bir hesapla ilgili olarak bu şekilde aranmaktan rahatsız olacağını, bu sebeple aramamın doğru olmayacağını ileri sürdü" şeklinde konuştu.

İMZALI EVRAKLARI VARDI

Müştekilerden Nurettin Gözaçan'ın ise ifadesinde, "Bize fon içerisinde çok ünlü şahıslar olduğunu söyledi. Örnek olarak Fatih Terim, Arda Turan ve benzeri isimleri söyledi. Hatta masasının üzerinde görünür şekilde Fatih Terim imzalı evrakları vardı" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Öte yandan, Fatih Terim, 2 Haziran günü Savcılığa verdiği ifadesinde, "Seçil Erzan isimli, banka şube müdürü olarak tanıdığım şahıs ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır bu bankanın müşterisiyim. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle, finansal işlerime şahsen vakit ayıramamaktayım. Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya'daki tesislerde imzamı alırdı. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve bankaca tespit edilecek işlemlerimde usulsüzlük yapanlardan şikayetçiyim. Ben bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suiistimal edildiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. 21 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.