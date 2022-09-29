Sayıştay Raporu: Hacettepe Üniversitesi Aşı Sempozyumu'ndan Sponsorluk ve Reklam Geliri Elde Etti.

Sayıştay’ın Hacettepe Üniversitesi 2021 Yılı Denetim Raporu’na göre; Üniversite, Aralık 2020’de düzenlediği ‘Uluslararası Katılımlı Aşı Sempozyumu’ndan sponsorluk ve reklam geliri elde etti. Hacettepe Üniversitesi’nin bütçesine mevzuata aykırı olarak şirket tarafından 12 bin TL aktarıldı. Sayıştay, bu tür faaliyetleri düzenleyebilmesi için üniversitelere yeterli ödenek sağlanması önerisinde bulundu.

NİSANUR YILDIRIM

Sayıştay'ın Hacettepe Üniversitesi 2021 Yılı Denetim Raporu'na göre; Üniversite, Aralık 2020'de düzenlediği 'Uluslararası Katılımlı Aşı Sempozyumu'ndan sponsorluk ve reklam geliri elde etti. Hacettepe Üniversitesi'nin bütçesine mevzuata aykırı olarak şirket tarafından 12 bin TL aktarıldı. Sayıştay, bu tür faaliyetleri düzenleyebilmesi için üniversitelere yeterli ödenek sağlanması önerisinde bulundu.

Sayıştay'ın Hacettepe Üniversitesi 2021 Yılı Denetim Raporu yayınlandı. Rapora göre; üniversite tarafından 2020 yılının aralık ayında düzenlenen 'Uluslararası Katılımlı Aşı Sempozyumu" için sponsorluk ve reklam geliri elde edildiği, kongre ve sempozyum giderlerinin ağırlıklı kısmının bu gelirlerden karşılandığı, ancak özel hesaptan yapılan harcamalar dışında kalan gelir ve gider işlemlerinin muhasebe sistemi dışında takip edildiği saptandı.

Sayıştay raporunda şu tespitler yer verildi:

"Üniversitede düzenlenen sempozyum için tahsilat yapıldığı, sponsorluk ve reklam geliri elde edildiği, kongre ve sempozyum giderlerinin ağırlıklı kısmının bu gelirlerden karşılandığı, ancak özel hesaptan yapılan harcamalar dışında kalan gelir ve gider işlemlerinin muhasebe sistemi dışında takip edildiği tespit edilmiştir.

ŞİRKET, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİNE 12 BİN TL AKTARMIŞ

Yapılan incelemede, Üniversite tarafından 11-12-13 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı Aşı Sempozyumu'nun özel sektörde faaliyet gösteren şirket aracılığıyla yapıldığı, bu sempozyuma ait desteklerin yanı sıra katılım ücreti, stant ve sponsorluk adı altında 306 bin TL gelir elde edildiği, bu bütçeden de 291 bin 752 TL harcama yapılarak Üniversite bütçesine 2021 yılında 12 bin 20 TL şirket tarafından aktarım yapıldığı görülmüştür. Mevzuat gereğince bu tür para ve parayla ifade edilen değerleri muhasebe yetkilisi veya görevlendireceği kişi dışında birinin alması ve harcamada bulunması mümkün değildir.

"ÜNİVERSİTELERE YETERLİ ÖDENEK SAĞLAYIN"

Düzenlenen sempozyum gelir ve giderlerinin bütçe ve muhasebe sistemi içinde gerçekleştirilmesinin, hesap verilebilirliğin temininin, bilimsel kurum ve kuruluş niteliğindeki idarelerin bütçelerine bu tür faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için yeterli ödenek konulmasının sağlanması gerekmektedir."