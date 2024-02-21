Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğunu Kursuna ziyarette bulundu
Sason Kaymakamı Murat Mete, eşi Pınar Mete ile birlikte Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret ederek, kursa katılan öğretmenlerle bir araya geldi. Mete, kursun amacı ve ele alınan zeka oyunları hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerle sohbet etti. Mete, öğretmenlerin öğrencilerin gelişimi için harcadıkları emek için teşekkür etti.
Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğunu Kursuna ziyarette bulundu.
Kaymakam Mete, eşi Pınar Mete ile ilçede açılan Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret ederek, kursa katılan öğretmenlerle bir araya geldi.
Kursun genel amacı ve ele alınan zeka oyunları hakkında kurs öğretmeni Mehmet Okkalı'dan bilgiler alan Mete, öğretmenlerle sohbet etti.
İlçede bu tarz kursların öğretmenler arasındaki sosyal birlikteliği kuvvetlendirdiğini kaydeden Mete, öğrencilerin gelişimleri için emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.