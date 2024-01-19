Sason Kaymakamı Murat Mete, Şehitler Ortaokulu'nda Karne Törenine Katıldı
Sason KaymakamI Murat Mete, Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Sason KaymakamI Murat Mete, Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mete, karne alan öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi.
Tatil döneminde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, tatili verimli ve eğlenceli geçirmeleri önerilerinde bulunan Mete, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. ???????
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Yavuzkan katıldı.