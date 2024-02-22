Şarköy'de 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, Kapaklı'da firari hükümlüler yakalandı
Şarköy ilçesinde yapılan çalışmada, T.Y'nin evinde 3 ruhsatsız tüfek ve 39 fişek bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı. Kapaklı ilçesinde ise aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Şarköy ilçesinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şarköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler T.Y'nin evinde yaptığı aramada 3 ruhsatsız tüfek ve 39 fişek ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
- Kapaklı'da firari hükümlüler yakalandı
Kapaklı ilçesinde aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yaptı.
Ekipler, farklı suçlardan 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.G. ve 5 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan O.Y'yi yakaladı.
O.Y ve M.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.