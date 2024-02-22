Şarköy'de 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, Kapaklı'da firari hükümlüler yakalandı

Şarköy ilçesinde 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şarköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler T.Y'nin evinde yaptığı aramada 3 ruhsatsız tüfek ve 39 fişek ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Kapaklı'da firari hükümlüler yakalandı

Kapaklı ilçesinde aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yaptı.

Ekipler, farklı suçlardan 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.G. ve 5 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan O.Y'yi yakaladı.

O.Y ve M.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.