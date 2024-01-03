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Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı ve 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SARIYER'de, İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 AIB 56 plakalı İETT otobüsü, içindeki yolcularla seyir halindeyken şoförün virajda kendi şeridinden çıkmasıyla karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan camları patlayan İETT otobüsündeki iki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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