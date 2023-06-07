Sarıoğlan'da "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi
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Sarıoğlan ilçesinde Kaymakamlık ve belediye desteğiyle "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi.
Sarıoğlan ilçesinde Kaymakamlık ve belediye desteğiyle "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki etkinliğin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül yaptı.
Etkinlikte eğitimci yazar Fikret Eroğlu kitaplarını imzaladı, öğrencilerle söyleşiye katıldı.
Etkinlik, 9 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel