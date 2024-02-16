Şarampole devrilen otomobillerde 2 sürücü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aynı noktada şarampole devrilen iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aynı noktada şarampole devrilen iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Davut Ö. idaresindeki 06 BP 0424 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazadan bir süre sonra Selim K. yönetimindeki 15 NN 495 plakalı otomobil de aynı noktada şarampole devrildi.
Yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.