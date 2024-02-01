Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde kefaret ayini düzenlendi

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar günü saat 11: 40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kilisenin kutsallığına yapılan ihlal eyleminden dolayı arındırılması, Allah'tan af dilemek, kilisenin yeniden takdisi ve hayatını kaybeden Murat Cihan'ın ruhuna dua etmek için 'Kefaret Ayini' düzenlendi. Ayini, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynskı ve İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palınuro yönetti. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kilisenin içerisinde hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alan oluşturuldu. Ayinin ardından kilise yeniden ibadete açıldı.

"RABBİMİZDEN YÜREKLERİMİZİ KİN VE NEFRETTEN ARINDIRMASINI DİLEYELİM"

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palınuro, "Buraya Rabbimizden onun evinde meydana gelen kötülük için af dilemeye geldik. Pazar günü insana ve Allah'a karşı büyük bir günah işlendi. Rahmetli kardeşimiz Tuncer'in öldürülmesi Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Her cinayet kutsala hakarettir. Yaşamın kaynağı olan Allah'a karşı bir küfürdür. ve bu cinayet kutsal bir yerde işlenmiştir. Bu kilisenin kutsallığı ihlal edilmiştir. ve o andan itibaren kilise mağdurdur. Kilise şimdi bu kutsal kefaret ayini aracılığıyla yeniden kutsanacaktır. Bu zor günlerde Rabbimizin bizlerle birlikte olmasına ihtiyacımız var. Cemaatimiz şaşkın ve korkmuştur. Tüm bunların neden meydana geldiğini kendimize soruyoruz. Dünyanın kötülüğü kutsal bir yere bile girmiştir. Acı ve ölüm getirmiştir. Kaç kere okuduğumuz İncil'de Rab şunu söyledi 'Korkmayın' Pazar günü bu kilisede Rabbimiz, kurtarıcımız aramızda bulunuyordu. Eğer Rabbimizin kendisi silahların tutukluk yapmasını sağlayarak öldürmeye devam etmeye hazır olan katilleri durdurmasaydı burada bir katliam gerçekleşecekti. Bunun bir işaret olduğuna inanan bizler bu kilisede adanmış olan Meryem Ana'nın annelik şefkatini kabul ediyoruz. Meryem Ana, şefkatli bir anne olarak onun evinde dua etmek için toplanan çocuklarını korumak istedi. Bu akşam Rabbimizden bu kiliseyi arındırmanın yanı sıra yüreklerimizi de kin ve nefretten arındırmasını dileyelim" dedi.

"KİLİSEYE TEŞEKKÜR EDERİM BÖYLE BİR ANMA TÖRENİ YAPTIKLARI İÇİN"

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın dayısı Rıza Aydemir, "O gün ben Türkiye'de yoktum. Televizyonda öğrendim. Ertesi günü buraya geldim. Bu olay nasıl oldu onu öğrenmek istedim. Faillerin yakalanması en büyük arzumuzdu. Çok şükür hızlı bir şekilde yakalandı. Neticede şunu beklerdim ben. Bu kadar çabuk bulunuyorsa isterdim ki önlemler alınsaydı belki de cinayet işlenmezdi. Ama yapacak bir şey yok. İstiyorum ki tekrarlanmasın. Bizim Murat gibi böyle çok değerli, kimseye zararı olmayan pırlanta gibi insanlara bir şey olmasın. Tarif edilemeyecek değerli bir insandı. Allah onu yanına aldı diyelim. Bu kiliseye de çok teşekkür ederim. Böyle bir anma yaptıkları için. Bizi de biraz teselli etti. Çünkü ne kadar değer verildiğini gördük. Biz insan ömrüne ne kadar değer verdiklerini gördük. Teselli etti. Buradaki kişilere de sizlere de teşekkür ediyorum duyarlı olduğunuz için" ifadelerini kullandı.