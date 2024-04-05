Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Şıldak, mesajında, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurtuluş mücadelesine yönelik havadislerin Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaştırılabilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

" Anadolu Ajansı, geçen 104 yıllık sürede teknolojik gelişmeleri takip edip kendisini yenileyerek, günümüz iletişim araçlarıyla dünyanın her köşesindeki abonelerine haberlerini anlık olarak ulaştırmaktadır. Sektöründe dünyayla yarış halde olan ve 13 dilde servis ettiği haber, fotoğraf ve videolarıyla gururumuz olan Anadolu Ajansının 104'üncü yaşını yürekten kutluyor, dünyanın her noktasındaki çalışanlarına başarılar diliyorum."