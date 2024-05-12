Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 23 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ile suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, aranması bulunan 23 şüpheli yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.