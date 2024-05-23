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Şanlıurfa'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 6 gözaltı

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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