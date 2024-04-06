Şanlıurfa'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti, olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Şehirler arası otobüs terminalinde akrabalar arasında alacak meselesi yüzünden dün çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Muhammet Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 9 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Otobüs terminaline dün gece grup halinde gelen kişiler ile bilet satışı yapan firma yazıhanesindekiler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silah ve sopalı kavgada 1 kişi ölmüş, 1'i polis 10 kişi de yaralanmıştı.