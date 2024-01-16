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Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi. Olayın ardından teslim olan M.Ö., kazara arkadaşını vurduğunu öne sürdü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.

Kırsal Taşıkara Mahallesi'nde F.Y. (17) av tüfeğiyle vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından F.Y'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.Ö. (17), kazara arkadaşını vurduğunu öne sürerek teslim oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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