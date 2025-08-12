Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Yozgat'ta konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizin tarihinde 'altın dönem' olarak nitelendirilebilecek 23 yıllık zaman diliminde attığımız adımların neticesi bu kazanımları elde ederken, 81 ilimizi eser ve hizmetlerle donattık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Kacır, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kacır, açılışı gerçekleştirilen ve imzaların atılacağı toplam 198 milyon liralık projelerin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiklerini anlatan Kacır, sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye inşa edildiğini söyledi.

Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza atıldığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Artık yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı, ateş çemberi bir coğrafyada, güven ve istikrar adası bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var. Savunma sanayinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye pek çok alanda kendi teknoloji çözümlerini geliştirebilen ve üretebilen bir Türkiye var. Ülkemizin tarihinde 'altın dönem' olarak nitelendirilebilecek 23 yıllık zaman diliminde attığımız adımların neticesi bu kazanımları elde ederken, 81 ilimizi eser ve hizmetlerle donattık. Her bir şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirdik. Memleketimizin her karışını yeni yatırımlarla ve projelerle buluşturduk."

Kacır, bu büyük kalkınma yolculuğunda Yozgat'ın da hak ettiği payı aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin kalkınma önceliklerini yansıtan ve yatırımcıların güncel ihtiyaçlarına cevap veren yeni teşvik sisteminin mayıs ayında yürürlüğe girdiğini anımsatan Kacır, ülkenin dört bir yanını yüksek katma değer üreten yatırımlarla buluşturmayı amaçlayan yeni modelle yatırımlara kapsamlı desteklerin devam ettiğini ifade etti.

Kacır, öncelikli yatırımlar kapsamında Yozgat'ta hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısının 8 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını anlattı.

"Toplam 324 yatırım konusu belirledik"

Yatırımın organize sanayi bölgelerinde olması halinde bu süreyi 12 yıl olarak uyguladıklarını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Tüm bu atılımları, şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da artırmak adına gerçekleştiriyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız da yeni teşvik sistemimizin temel unsurları arasında yer alıyor. Atıl kaynakları değerlendirmek, yerel ihtiyaçları karşılamak, bölgelerimizin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmek üzere hayata geçirdiğimiz programın hazırlık aşamasında Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri geniş saha çalışması ve yoğun istişareler yürüttü. Neticesinde çok boyutlu bir değerlendirme aşamasından sonra her bir ilimiz için 4 adet olmak üzere toplam 324 yatırım konusu belirledik."

Yozgat'ta hayata geçirilecek entegre besi ve et ürünleri işleme, paketlenmiş hazır gıda üretimi, bakliyat ürünlerinden katma değerli gıda üretimi, tarım makineleri imalatının öncelikli desteklenecek yatırım alanları arasına alındığını belirten Kacır, bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlandığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda yerel kalkınma hedeflerini güçlü bir zemin üzerinde kararlılıkla inşa ederken şehri sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını yansıtan projelerle buluşturmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Kacır, bu anlayışla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle Yozgat'taki 169 projeye 597 milyon lira destek verdiklerine dikkati çekti.

Yozgat'ın jeotermal enerji açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kacır, Yerköy Jeotermal Kuyu Binası Reenjeksiyon Hattı ve Otomasyon Sistemi Kurulumu Projesi'yle Jeotermal Kaynaklı Sera Tarım İhtisas Bölgesi'nin 500 dekarlık alanının jeotermal enerjiyle buluşturulacağını söyledi.

"Yerli ve yabancı turistlere kaliteli bir turizm deneyimi sunmayı amaçlıyoruz"

Bugün aynı zamanda üç projenin daha imzalarını atacaklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Çandır Kozan ve Şefaatli Hüyükkışla Kapalı Sistem Sulama Tesisleri ile ilimizin verimli tarım arazilerini modern sulama altyapısına kavuşturuyoruz. Üreticilerimizin suya erişimini güvence altına alıyoruz. Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesi'yle de Yozgat'ın doğal güzelliklerini koruma ve kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırıyoruz. İnşa edeceğimiz glamping tesisleri, kamp ve karavan alanları, etkinlik ve spor bölgeleriyle yerli ve yabancı turistlere kaliteli bir turizm deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Elbette oluşturduğumuz bu altyapı yerel ekonomiyi canlandıracak. Bölgede yeni istihdam oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde, her bir ilimize özel kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında ilimizde ağaç işleri, kenevir türevi ürünleri, maden kaynakları ve jeotermal kaynaklara dayalı seracılık faaliyetlerini öncelikli sektörler olarak belirledik. Ayrıca markalaşma çalışmalarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip Yozgat'ın jeotermal kaynaklarının hak ettiği bilinirliğe kavuşmasını sağlayacağız."

Programda yapılan konuşmaların ardından Bakan Kacır, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu tarafından projeler imzalandı, kurdele kesildi.