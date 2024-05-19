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Sanatçı Zara, Kilis'te 19 Mayıs etkinliğinde sahne aldı

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Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Zara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında konser verdi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Zara'ya teşekkür ederek çiçek ve tablo takdim etti.

Sanatçı Zara, Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Zara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Zara ve alanımızı dolduran hemşerilerime, bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

Bilecen, sanatçı Zara'ya çiçek ve tablo takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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