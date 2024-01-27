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Samsun Vezirköprü'de Galericiler Sitesi Tamamlandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı 2019'da başlanan galericiler sitesinin inşaat ve altyapı çalışması tamamlandı. Asfalt dökme çalışmaları başladı ve galericiler yeni siteye taşınmaya başlayacak.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımına 2019'da başlanan galericiler sitesinin inşaat ve altyapı çalışması tamamlandı.

Büyükşehir ile Vezirköprü Belediyesi ekipleri, inşaat çalışması biten galericiler sitesinde asfalt dökmeye başladı.

Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi Kooperatifi Başkanı Yılmaz Yiğit, asfalt çalışmasının bitmesiyle galericilerin yeni siteye taşınmaya başlayacağını söyledi.

İlçenin, Türkiye'de traktör pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yiğit, "Bütün galericiler buraya taşındığında sektörde Türkiye çapında daha iyi söz sahibi olacağız. Müşterilerimiz tek bir noktada rahatlıkla aradığı motorlu aracı bulabilecek." dedi.

Galericiler sitesinde 84 iş yeri, noter yeri, mescit, kıraathane ve toplantı salonu yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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