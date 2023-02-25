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Samsun Valisi Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, depremzedelerle bir araya geldi

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Samsun Valisi Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, depremzedelerle bir araya geldi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Nurgül Dağlı, Havza ve Asarcık'ta otel, öğretmenevi ve evlere yerleştirilen depremzedelerle Havza'da bulunan bir tesiste düzenlenen yemekte buluştu.

Depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Dağlı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Nurgül Dağlı, Samsun'un depremin hemen ardından yardım seferberliği başlattığını belirterek, "Devletimiz çok güçlü ve tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde. Bu yaraları birlikte saracağız. Bizlerin önceliği ise siz değerli misafirlerimizin rahat etmesini sağlamak." dedi.

Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu programa Asarcık Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Fatma Gül Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Türk Kızılay Asarcık Temsilciliği Koordinatörü Mustafa Gonca da katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Samsun Valiliği Zülkif Dağlı Asarcık Havza Güncel Haberler

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