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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında 40 hektar tarım arazisi zarar gördü

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Gazipaşa Mahallesi Tren Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle tarım arazisinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının anız yakmak isteyen çiftçiler tarafından çıkarılmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangında 40 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında 40 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Gazipaşa Mahallesi Tren Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle tarım arazisinde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının anız yakmak isteyen çiftçiler tarafından çıkarılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yangında 40 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Gazipaşa Samsun Bafra Samsun İtfaiye Tarım Yaşam Güncel Haberler

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