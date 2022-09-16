Samsun haberleri! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, B.D'nin aracında uyuşturucu bulunduğu ve il dışına sevkiyat yapabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Uluağaç Mahallesi'nde zanlının ikameti ve aracında yapılan aramada, 2 bin 813 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.