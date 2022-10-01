Samsun haberleri! Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı Güncel Haberler Samsun haber... Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Meclis ve Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı. Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Meclis ve Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı. Havza TSO binasında gerçekleşen Meclis ve Meslek Komitesi seçimlerinde 5 grupta 25 komite ve 10 meclis üyesi seçildi. İki liste halinde gidilen ve 185 oyun kullanıldığı, 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde mevcut yönetim kurulu başkanı Erkan Acar'ın listesi 157 oy alarak, 10 meclis üyeliğinin tamamını kazandı. Seçimde Emre Şimşir'in listesi ise 16 oy aldı. Meclis üyeleri, düzenlenecek ilk meclis toplantısında Havza TSO yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı ile yönetimi seçecek. Havza TSO Başkanı Erkan Acar, seçim sonuçlarının Havza'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Kazanan Havza, kazanan istikrar ve gelişme oldu. İnşallah 7 Ekim'de yapılacak meclis toplantımızda yönetim kurulumuz ve meclisimizi oluşturarak Havza'mıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu Erkan Acar Güncel Haberler

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