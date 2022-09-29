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Samsun haber... Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı

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Samsun haber... Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı

Samsun haberleri: Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay ocağının önünde oturan Erol'a yanına gelen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda bacaklarından yaralanan Erol, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

Erol'un ilerleyen günlerde yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bafra Ticaret Borsası binasına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 24 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş açılmış, binanın camlarında hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Samsun Bafra Güncel Haberler

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