Samsun'da Vatandaşlara Eğitim ve Bilgilendirme Çalışması
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım ve Canik ilçelerinde vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konuların yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların önemi anlatıldı. Mahalle muhtarları, öğrenciler ve halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.
SAMSUN (AA) Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlkadım ve Canik'te vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Bilgilendirme toplantılarında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konularda ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi aktarıldı.
Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edildi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde ekiplerce broşürler dağıtıldı.