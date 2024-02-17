Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

19 Mayıs ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 227,61 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.