Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda Sungurlu Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramalarda 796 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 bin 560 lira ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda Sungurlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
İkametteki aramalarda, 796 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 560 lira ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheliler R.A, N.K. ve M.Y. gözaltına alındı.