Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 3 firari hükümlünün de yer aldığı 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında uyuşturucu satışı yapmak suçundan 10 yıl 5 ay ile uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişinin de yer aldığı 23 kişi, yakalandı.