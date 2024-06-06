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Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde, Karadeniz'de kafeslerde üretimi yapılan Türk somonunun hasadına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Türk somonunun Norveç somonundan daha kaliteli olduğunu belirtti. Samsun'da 2023 yılında 8 bin 771 ton Türk somonu yetiştirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Karadeniz'de kafeslerde üretimi yapılan Türk somonunun hasadına başlandı.

Samsun'da baraj göllerinde 500 ila 600 gram ağırlığa ulaştıktan sonra Yakakent ilçesi açıklarında denizde bulunan kafeslere taşınan somonların hasadı yapıldı.

Somon hasadının haziran ayı sonuna kadar süreceği öğrenildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, hasat töreninde yaptığı konuşmada, dünyada su ürünleri yetiştiriciliği belli seviyede giderken, Türkiye'de bakanlıklarının verdiği desteklerle sektörün sürekli büyüyen, trendi yükselen bir hale geldiğini belirterek, "Ülkemizde en kaliteli balıkları üretmeye çalışıyoruz. Türk somonu, katma değeri olan bir ürünümüzdür." ifadesini kullandı.

Norveç'te somon tesislerini gezdiklerini dile getiren Yılmaz, " Norveç'deki üretimle bizim aramızda ne fark var incelemesini yaptık. Norveç'in avantajı, okyanus ülkesi olması dolayısıyla soğuk bir ülke ve yılın 12 ayı üretim yapabilmekte. Bizim için bu dezavantaj. Biz Karadeniz'de su sıcaklığı nedeniyle belli dönemlerde üretim yapabiliyoruz ama kalite, sürdürebilirlik, Omega 3 anlamında Norveç ile Türk somonu arasında yapılan bilimsel çalışmanın sonucunda, bizim somonumuz Norveç somonundan daha kaliteli çıktı." diye konuştu.

2023 yılında Samsun'da 8 bin 771 ton Türk somonu yetiştirildi

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin önemli bölümünün Derbent Baraj Gölü ve Yakakent açıklarında Karadeniz'de yapıldığına işaret etti.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Samsun'da toplam kapasitenin yılda 23 bin 92 ton olduğunu ancak üretimin ortalama 15 bin 483 tonda kaldığını dile getiren Sağlam, "Derbent Baraj Gölü'nde 14, Yakakent açıklarında Karadeniz'de 12 su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta. 2023 yılında bu iki su rezervinde ağ kafeslerde 13 bin 270 ton alabalık üretimi gerçekleştirilmiş olup, bu miktarın 8 bin 771 tonu Türk somonudur. Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmı iç piyasada tüketilip, büyük kısmı ise 500-600 gram ağırlığa ulaşınca denizde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine canlı olarak nakledilmekte. Burada 3,5-4 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar büyütülmektedir." dedi.

Sağlam, 1,25 kilogram ağırlığın üzerindeki alabalıklara "Türk somonu" adı verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ürün genellikle ihraç edilmektedir. Samsun'da yapılan kültür çalışmaları ile hem tatlı suda hem de denizde kolaylıkla alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu tür aslen deniz kökenli olduğu için, denizde 20 dereceye kadar olan suda yetiştiriciliğe çok uygundur. Karadeniz, yapısı itibarıyla bu alabalık türünün yetiştiriciliğine çok uygun olup, ekim ve kasım aylarında denize götürülen alabalıklar haziran ayı başına kadar çok hızlı büyüme kaydedebilmekte, daha lezzetli olduğu için tercih edilmektedir. Bu nedenle son yıllarda özellikle Japonya ve Rusya'dan Türk somonuna talep artmıştır. Japonya'dan gelen talepler üzerine tesislerimiz, planlamalarını bu yeni taleplere göre revize ederek Türk somonu üretimlerini artırmışlardır."

Hasat törenine Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile balıkçılık sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Nuri Yılmaz Balıkçılık Karadeniz Yakakent Norveç Samsun Ekonomi Güncel Haberler

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