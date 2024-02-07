Samsun'da otomobil tıra çarptı, sürücü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobiliyle tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı.
Samsun yönüne giden Sinan B. idaresindeki 55 FB 084 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba otogar mevkisinde, önünde seyreden Cafer Y. idaresindeki 19 ACJ 040 plakalı tırın 19 AAL 771 plakalı dorsesine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.