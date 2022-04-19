Samsun'da kıyıda ölü yunus bulundu
AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Kurupelit Yat Limanı marina sahilinde ölü bir yunus gören vatandaşlar, durumu Atakum Belediyesi ekiplerine bildirdi.
İncelemelerin ardından ölü yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.
Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekip Amiri Timur Oda, karaya vuran balıklarla ilgili vatandaşların belediyeye haber vermelerini istedi.
AA / Veysel Altun - Güncel