Samsun'da husumetli olduğu 3 kişiyi silahla yaralayan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Samsun'da husumetli olduğu 3 kişiyi silahla yaralayan hırsızlık hükümlüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlatmış ve şüpheliyi Canik ilçesinde saklandığı evde yakalamıştır. Ayrıca şüphelinin daha önce işlediği hırsızlık suçlarından dolayı 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.
Samsun'da husumetli olduğu 3 kişiyi silahla yaralayan hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Y.G. (18), M.A. (17) ve B.A'yı (20) silahla yaralayan A.Ş'nin (21) yakalanması için çalışma yürüttü.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresi belirlenen A.Ş, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
İki ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.