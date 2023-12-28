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Samsun'da Halk Otobüsü Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'da halk otobüsünün aydınlatma direği ile ağaca çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'da halk otobüsünün aydınlatma direği ile ağaca çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Karaman'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait 56 BBB 87 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı. Kazada şoför Karaman ile araçta yolcu olarak bulunan Cansu Mırık, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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