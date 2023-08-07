Samsun'da elektrik trafosunda patlama yaşandı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde arıza oluşan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde arıza oluşan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.
Cumhuriyet Caddesi İnönü Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda patlama yaşandı.
Trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, trafodaki yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel