Samsun'da Denize Girmek Yasaklandı

SAMSUN (İHA) – Son günlerde boğulma vakalarının artış gösterdiği Samsun'da şehrin 10 farklı bölgesinde denize girmek yasaklandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bu konu hakkında bilinçli olmalı ve bu akıntının profesyonel veya amatör fark etmeksizin tüm yüzücüleri etkilediğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Vatandaşlarımızdan rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları ve özellikle serinlemek için Samsun sahillerinde denize giren vatandaşların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren rüzgar konusunda önümüzdeki günlere ait hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Bülent Şirin'den bilgi aldı.

Yaz mevsiminin ve sıcak havaların etkisiyle Samsun sahil şeridinin hem Samsunlu hem de çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Vali Dağlı, bununla birlikte boğulma vakalarının ve herkesi derinden yaralayan can kayıplarının da yaşanmaya başlandığına dikkat çekerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi amacıyla valilik koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları ve belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ve meteorolojik verilere göre sürekli olarak durum değerlendirmesi ve uyarılar yapıldığını belirtti.

"Samsun genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen 10 bölgede denize girmek yasak"

Vali Dağlı, özellikle rüzgarlı havalarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında ortak çalışma başlatıldığını söyledi. Samsun sahillerinde birçok bölgenin gerek kuzey-batılı rüzgarlar ve oluşturduğu dalga yapısı gerekse kıyı hattında oluşan kum tepeciği-yarık-kum tepeceği yapısından kaynaklanan çeken akıntı (RİP) yönünden tehlikeli olduğunu ve bu doğrultuda Samsun genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen 10 bölgenin 14 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denize girmeye yasak bölge olarak ilan edildiğini vurgulayan Vali Dağlı, "Bu noktada vatandaşlarımızın tedbir ve uyarılara dikkat etmesinin hayati önem taşıyor. Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bu konu hakkında bilinçli olmalı ve bu akıntının profesyonel veya amatör fark etmeksizin tüm yüzücüleri etkilediğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Vatandaşlarımızdan yüzmenin yasak olduğu bölgelerde denize girmemelerini, yüzme alanı olarak belirlenen yerleri ve cankurtaran bulunan sahilleri kullanmalarını, sahillerimizde bulunan uyarı tabelalarına uymalarını, meteorolojik uyarıları ciddiye almalarını, sahil ve denizlerimizde riskli hareketlerden kaçınmalarını, çocuklarından kesinlikle ayrılmamalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum. Bunun yanında tüm vatandaşlarımızın her ihtimali göz önünde bulundurarak hayat kurtaracak doğru ve bilinçli müdahaleyi öğrenmeleri de büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Yasaklanan yerler

Yasaklanan yerler şöyle:

Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı'nın bitiminden Ünye istikametine doğru olan 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy (Costal) Sahili ve Hürriyet Mahallesi Doğu istikametine doğru olan 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasında bulunan 300 metrelik sahil şeridi, Polis Koleji ile Dereköy Balıkçı Barınağı, Dereköy Balıkçı Barınağı-Aquapark arasında bulunan 1,22 kilometrelik sahil şeridi, Yakakent ilçesi Meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimi. - SAMSUN