Samsun Büyükşehir Belediyesi Gültepe-Yeniköy yolunda çalışma yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesine bağlı Gültepe-Yeniköy grup yolunda yaptığı yol çalışması ile 40 yıllık soruna neşter vurdu. Mahalle sakinleri de mahallelerine astıkları pankart ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesine bağlı Gültepe- Yeniköy grup yolunda yaptığı yol çalışması ile 40 yıllık soruna neşter vurdu. Mahalle sakinleri de mahallelerine astıkları pankart ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in ilçe merkezlerinden kırsala kadar kentin dört bir yanında başlattığı yol hamlesi sürüyor. Mahalle ve grup yollarının yanı sıra ilçelerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri de sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, sorunlara kalıcı çözümler üretiyor. Kırsal kesimlerdeki ulaşım standardını yükseltmek amacıyla mahalle ve grup yollarında mesaisini aralıksız sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Canik ilçesinde Gültepe- Yeniköy grup yolunda da çalışmalarını tamamladı. 5 kilometrelik yolda önce zemin iyileştirmeleri ve dolgu tahkimatları yapılarak yol genişliği 3,5 metreden 7 metreye çıkarıldı. Ardından da sathi kaplama çalışması yapılarak yol daha konforlu hale getirildi. Mahalle sakinleri de sevinçlerini "Bu mükemmel eserin yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" yazılı pankart asarak gösterdi.

"Yapılmamış bir tek yol bırakmayacağız"

"Hizmet götürmediğimiz hiçbir nokta bırakmayacağız" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hemşerilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların mutlu olması bizim çalışma aşkımızı artırıyor. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Belediye başkanı olarak beni en çok mutlu eden halkımızın verilen hizmetten duyduğu memnuniyetidir. Yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorunlarını da tek tek çözüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yapılmamış bir yol bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Korkularımız bitti"

Yolun bitmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Yeniköy Mahallesi Muhtarı Harun Soylu, "Sıkıntımız çok büyüktü. 40 yıldır görmediğimiz hizmeti Büyükşehir Belediyemiz bize sundu. Eski yol çok dardı. Ulaşım çok zordu. Yolda ulaşım bizim için hem çile hem de korkulu oluyordu. Eski yol 3 metreydi. Çok dardı. İki araç yan yana geldi mi yağmurlu havalarda aracımız uçuruma düşecek diye korkuyorduk. Korkularımız bitti. Şu an sevincimizi mutluluğumuzu anlatmaya kelime bulamıyorum. Mustafa Demir başkanımız bize konforlu bir yol yaptı. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Aydoğdu, "Rahat bir nefes aldık. Başkanımıza yaptığı hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yolu daha önce görmedik. Çileden kurtulduk rahat nefes aldık" ifadelerini kullandı.

Ulaşımımız çok kısaldı diyen başkan bir mahalle sakini Hamza Soylu," Araçlarımızı sanayiye götürmekten de kurtuldu. 15 dakikada Samsun'a gidiyoruz. Yola baktığımızda mutluluktan gözlerimiz doluyor. Anlatamıyorum yaşadığımız sevinci. Başkanımıza ekibine, şefimize hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN