Salıpazarı'nda Lise Öğrencilerine Siber Güvenlik Semineri Verildi
Salıpazarı'nda polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında Salıpazarı Anadolu Lisesi'nde verilen seminere 175 öğrenci katıldı. Seminerde öğrencilere, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgiler aktarıldı.
Salıpazarı'nda polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında Salıpazarı Anadolu Lisesi'nde verilen seminere 175 öğrenci katıldı.
Seminerde öğrencilere, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgiler aktarıldı.