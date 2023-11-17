Salihli'de çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde hırsız ya da hırsızlar tarafından çalınan motosiklet, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulundu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hırsız ya da hırsızlar tarafından çalınan motosiklet, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Olay, Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.'ye ait motosiklet Gökeyüp Mahallesi'ndeki evin önünden çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden S.D., durumu jandarmaya bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine giden ekipler, çalışma başlattı. Olaydan bir gün sonra devriye gezen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında motosikletin olduğunu fark etti. İnceleme yapan ekipler, motosikletin S.D.'ye ait olduğunu tespit etti.

Motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA